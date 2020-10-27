Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla öldürüldü.
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla öldürüldü.
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor.
Son terörist ölene kadar mottosuyla yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarını sürdürüyor.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda son operasyon Zap ve Gara bölgesine yapıldı.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
"KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi Twitter adresinden yaptı. MSB, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajını verdi.
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