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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla öldürüldü.

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
27 Ekim 2020 Salı 10:54

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü   Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla öldürüldü.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor.

Son terörist ölene kadar mottosuyla yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarını sürdürüyor.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda son operasyon Zap ve Gara bölgesine yapıldı.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

"KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi Twitter adresinden yaptı. MSB, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajını verdi.

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