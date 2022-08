İnternetten Biriyle Tanışan kadının hikayesi..

İnternetten Biriyle Tanışan Kadının Başına Gelenler…!Mutlaka Okuyun ve Paylaşın Ben 28 yaşında güzel bir işe sahip dul bir kadınım. Bundan yaklaşık 7 ay öncesinde internet aracılığı ile bir erkek ile tanıştım. Bir süre mesajlaştıktan sonra birbirimize iyice alışmıştık. Artık rüyalarıma girmeye başlamıştı. Daha sonra buluşma kararı aldık. Söylediği her söz şiir gibi geliyordu. Hem yakışıklı hemde her zaman şık giyinmesi beni çok etkiliyordu..Devamını Okumak İçin..Ayrıntılar diğer sayfada haberimiz detayındadır..

İnternette Biriyle Tanışan Kadının Başına Gelenler. İbret Alınması Gereken Bir Hikaye Herkesin Okuması Gereken İbretlik Bir Hikaye… Mutlaka Okuyun ve Paylaşın Ben 28 yaşında güzel bir işe sahip d-ul bir kadınım. Bundan yaklaşık 7 ay öncesinde internet aracılığı ile bir erkek ile tanıştım. Bir süre mesajlaştıktan sonra birbirimize iyice alışmıştık. Artık rüyalarıma girmeye başlamıştı. Daha sonra buluşma kararı aldık. Söylediği her söz şiir gibi geliyordu. Hem yakışıklı hemde her zaman şık giyinmesi beni çok etkiliyordu. O kadar muhteşem bir görünüşü vardı ki her anlamda, ona kısa zamanda aşık oldum. Çünkü eski eşim çok çektirmişti. Şansın ilk kez benden yana olduğunu düşünüyordum. Ancak çok yanıldığımı bir süre sonra anladım. Benim…

onu sevdiğimi anladıktan sonra benden sürekli para istemeye başladı. Bende sevdiğim için hiç kötü düşünmedim. Çünkü aldığı parayı fazla süre geçmeden bana geri veriyordu. Böyle yapması bende ona karşı güven oluşturdu. Fakat bir gün büyük bir telaşla beni aradı. Acil ödemem var, lütfen bana yardım et rica ediyorum. Yarın geri veririm dedi. İstediği para oldukça fazlaydı bende bankadan çekip ona verdim. Bu para hemen hemen benim senelerdir biriktirdiğim paranın tümüydü. Parayı ona verdikten sonra uzunca bir süre hiç görmedim. Oturduğu evden taşınmıştı ve telefonları da hep kapalıydı. Bundan yaklaşık bir ay önce beni yine aradı. Kusura bakma ani bir işim vardı, seni haberdar edemedim hemen gitmek zorunda kaldım. Merak etme, kısa sürede geri döneceğim,’ dedi. Ancak artık ona inanmıyordum ve en başından beri beni kandırarak tuzak kurduğunu anlamıştım. Şimdi elimden hiç bir şey gelmediği için sürekli ağlıyorum Bu konuda ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum. Kıymetli kardeşim, ne yazık ki sizinle aynı durumda olan pek çok insan var. Lütfen artık bu gibi tuzaklara düşmeyin! Sosyal medya karşıtı birisi asla değilim. Ama, tamamen o insanı tanımadan başlayan ilişkilerin sonrasında böyle hayal kırıklıkları ve mağduriyetler yaşanıyor. Artık olan olmuş, şimdi sizin yapmanız gereken hakkınızı sonuna kadar aramalısınız. Sizi yeniden arama sebebi bir süre daha oyalamak amaçlıdır. Hakkınızı sonuna kadar aramalısınız ki bu insan başka birininde canını yakmasın. Oturduğunuz ilin Cumhuriyet Savcılığına başınızdan geçenleri anlatan bir dilekçeyle müracaat edebilirsiniz.

TCK’nın yaşadığınız mağduriyetle ilgili maddesi: MADDE 157. –(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, ona ya da başkasının zararına vererek, kendisine ya da başka birine bir fayda sağlayan kişiye bir seneden beş seneye kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası alır. Bununla birlikte o kişiye maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu gibi davalarda mal varlıklarına tedbir konulmasını istemenizde fayda var. Okuduğunuz için Teşekkürler.