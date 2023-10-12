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İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ocakta Yemek yapmaya kalkınca olanlar oldu

İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ocakta Yemek yapmaya kalkınca olanlar oldu

İnternet üzerinden aldığı teflon tava, ocakta Yemek yapmaya kalkınca olanlar oldu
Admin
Admin
12 Ekim 2023 Perşembe 20:13

Ucuz fiyatına aldanıp internet üzerinden teflon tava siparişi veren vatandaş, yemek pişirmek için tavayı kullanınca şoke oldu. Tavanın ısıyı görünce balon gibi şişmesi insan sağlığının hiçe sayılmasını gözler önüne serdi.

Son dönemde insan sağlığını hiçe sayan sahtekarların oyunu artmaya başladı. Gıdadan, temizlik maddesine kadar birçok üründe sahtekarlık yapan fırsatçılar, insan sağlığını resmen hiçe sayıyor. Bunun son örneği ise internet üzerinden teflon tava satın alan bir vatandaşın başına geldi.

Fiyatına aldanıp internet üzerinden teflon tava siparişi veren vatandaş, tavayı yemek ısıtmak için ocağa koyunca hayatının şokunu yaşadı. Tavanın ısıyı görünce balon gibi şişmesi akıllara durgunluk verdi.

O anlara ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaş, "İnternetten aldığım teflon tavayla ucuz etin yahnisini yapıyorum" notunu düştü.

Ortaya çıkan görüntü, insan sağlığının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar bu duruma karşı denetimlerin artırılmasını istedi.

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