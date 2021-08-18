askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0

İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı

İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı Afganistan'da Taliban'ın yönetimine geçmesiyle beraber halk kaçmaya başladı. İngiltere hükümeti, kadınlar ve kız çocukları öncelikli olmak şartıyla 20 bin Afgan göçmeni alacağını açıkladı.

İngiltere 20 bin Afgan'ı alacağını açıkladı
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:31

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte insanlar havalimanlarına akın etti. ABD başta olmak üzere birçok ülke, büyükelçiliklerini kapatarak tahliye işlemlerine başladı.

FRANSA YARDIM EDENLERİ KORUYACAĞINI BELİRTTİ

Asker ve personellerini tahliye eden ülkeler, aynı zamanda Afganistan'da kendileri adına çalışan insanların kabul çalışmaları için harekete geçti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afganlardan toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron da Afganistan'da Fransa’ya yardım edenleri korumak zorunda olduklarını söyledi.

İngiltere 20 bin Afgan ı alacağını açıkladı #1

İNGİLTERE 20 BİN MÜLTECİ ALACAĞINI AÇIKLADI

Kanada ve Fransa'dan sonra bu kez İngiltere'den mülteci açıklaması geldi.

BBC'nin haberine göre; İngiltere, Afganistan'da 20 bine yakın göçmene önümüzdeki yıllarda kapılarını açacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanlar ülkede oturum izni alabilecek.

İngiltere 20 bin Afgan ı alacağını açıkladı #2

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARINA ÖNCELİK

Göçmenlere yönelik programın ilk yılında, buna ek olarak 5 bin mülteci daha alınacak.

Kadınlar ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilen bu program kapsamında, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber