İncesu'da soba zehirlenmesi Ucuz Atlatıldı! Aman Sobalara Dikkat..

Kayseri İncesu ilçesinde 21 kasım 2020 cumartesi akşamında meydana gelen olayda sobadan zehirlenen bir vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri ili incesu ilçesi gönenkent mahallesinde ikamet eden Y. K isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. yakınları tarafından ulaşılamayan Y.K olay yerine gelen polis ekiplerinin sağlık personeline haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı
hemen İncesu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Y. K nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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