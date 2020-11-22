0
0
0
0
13
0
0
0

İncesu'da soba zehirlenmesi Ucuz Atlatıldı! Aman Sobalara Dikkat..

Kayseri İncesu ilçesinde 21 kasım 2020 cumartesi akşamında meydana gelen olayda sobadan zehirlenen bir vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İncesu'da soba zehirlenmesi Ucuz Atlatıldı! Aman Sobalara Dikkat..
22 Kasım 2020 Pazar 00:34
Kayseri ili incesu ilçesi gönenkent mahallesinde ikamet eden Y. K isimli şahıs  sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. yakınları tarafından ulaşılamayan Y.K olay yerine gelen polis ekiplerinin sağlık personeline haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı
hemen İncesu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Y. K nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber