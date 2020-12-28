İmamoğlu'ndan Asgari Ücret Kararı!

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3100 TL olacağını duyurdu. Asgari ücret bugün net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret 2 bin 825 lira olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye bağlı kuruluşlarda asgari ücretin 3100 TL olacağını belirtti.

İSTANBUL'DA 3.100 TL YAPTI

İmamoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR 3.350 TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yılla birlikte belediyede en düşük maaşın 3 bin 100 lira olacağını duyurmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "3350 TL'den az olmayacak" demişti.

İşte o mesaj;