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İmam'dan şok cevap faturayı paylaştı! Bizim camiyi de elektrik çarptı

İmam'dan şok cevap faturayı paylaştı! Bizim camiyi de elektrik çarptı

İmam'dan şok cevap faturayı paylaştı! Bizim camiyi de elektrik çarptı
16 Şubat 2022 Çarşamba 11:51

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Seyit İbrahim Bilal Camisi’nde imamlık yapan Ömer Karadağ, camiye gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan etti. Karadağ, “Bizim camiyi elektrik çarptı” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygulamaları hakkında, “FETÖ’nün zirve yaptığı, el altından örgütlendiği yer Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Biat etmeyenlerin kafalarını eziyorlar” açıklamalarıyla dikkat çeken 25 yıllık imam Ömer Karadağ, bu sefer de görev yaptığı camiye gelen toplam 16 bin 383 liralık elektrik faturasını paylaştı, duruma tepki gösterdi. İmam paylaşımına, “Bundan sonra hiç kimse bana ‘Sizin camiden elektrik alamıyorum’ demesin” notunu düştü.

Ömer Karadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bizim camiyi de elektrik çarptı. Biri 12 bin 5 lira, diğeri 4 bin 378 lira olmak üzere Toplam 16 bin 383 lira lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım. Bundan İlan Ediyorum, Bundan sonra hiç kimse bana ‘Sizin camiden elektrik alamıyorum’ demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya mal oldu. Sonra hocam demedin demeyin.”

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