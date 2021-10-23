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İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı 9-15 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı.

İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
23 Ekim 2021 Cumartesi 19:16

9-15 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

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