İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı

Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu? MEB’ten beklenen açıklama! Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu? MEB’ten beklenen açıklama! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla birlikte 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitimin ardından 18 milyon öğrenci eğitim-öğretim hayatına aktif olarak başladı. Fakat son zamanlarda vaka sayılarında ve okullardaki coronavirüs şüphelerinde başlayan artış, yüz yüze eğitimde nasıl bir yol izleneceği konusunda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.