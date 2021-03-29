İller açıklandı: Ramazanda tam kapanma geliyor!

Koronavirüs salgınında hangi noktadayız. Acaba yeni önlemler gelir mi? Vaka sayılarında artış söz konusu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Acaba Ramazan ayında yeni önlemler söz konusu olabilir mi? İşte haberin ayrıntıları...

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti’nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu.

YENİ BAKAN ATAMALARI

Bu nedenle Türkiye gözünü günlerdir, yeni bakan atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yayımlanacağı Resmi Gazete’de. Siyasiler, bürokratlar ve medya mensupları kongreden bu yana adeta Resmi Gazete nöbeti tutsa da, geçen süre içinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan’dan da somut bir mesaj gelmedi. Ancak önceki gün iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabinenin, bugün de Külliye’de toplanacağı duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte, siyasi kulisler yine “revizyon” ve “bakan toto” iddialarıyla dalgalandı.

Ramazan ayında yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Soruların yanıtını CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş aktardı...

Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

'RAMAZAN'A ÖZEL ÇOK SERT TEDBİRLER GELEBİLİR'

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kaine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

İLLER AÇIKLANDI

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

'Ramazan ayında okulların kapatılması gündem mi?

Henüz masada böyle bir başlığın olmadığını söyleyelim.

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.

Bilim Kurulu’nun 25 Mart’ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.

Türkiye’ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Toplantıda, 27 üye ülkenin katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler ve vize serbestisi gibi başlıklardaki çıktıları değerlendirilecek.

Ayrıca Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği konusundaki görüşmenin detaylarını aktaracak.

Kabine toplantısında Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güvenli hale getirdiği İdlib ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine yönelik, Suriye Rejimi’nin ve YPG’nin artan saldırıları da ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın iki gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’yla yaptığı kritik görüşme ve yeni tedbirlerin alınması konusunda varılan mutabakata dair ayrıntılara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini de, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar oluşturacak. 12 Nisan’da ABD’de gerçekleşecek Halkbank temyiz davasının da toplantının konu başlıkları arasında olacağı ifade ediliyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Türkiye’nin iç siyasetine dönük gelişmelerin de görüşüleceği kabine toplantısında, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından yaşanan “yetki” tartışmaları ve fesih kararının yankıları değerlendirilecek. HDP’ye açılan kapatma davası, Meclis’te bu hafta görüşülmeye başlanacak güvenlik soruşturması düzenlemesi de toplantıda ele alınacak diğer başlıklar olacak.

AŞIDA YENİ GRUP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."