İlkokullarda tüm kademeler yüz yüze eğitime başlayacak

Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi? Okula gitmek zorunlu mu? İsteyen çocuğunu okula göndermeyebilir mi? Herkes yüz yüze eğitime katılmak zorunda mı? Pek çok aile yüz yüze eğitimin başlamasını beklerken bazı aileler kronik hastalıklar sebebiyle çocuklarını okula göndermek istemiyor. Peki, okula gitmek zorunlu mu olacak? Yüz yüze eğitime katılmayanlara ceza var mı? Çocuğumu okula göndermezsem suç mu? Kronik hastalığı olan çocukları okula göndermezsek olur mu?