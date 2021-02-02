İlkokullarda tüm kademeler yüz yüze eğitime başlayacak Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime dair açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile köy okullarının 15 Şubat'ta, Şehirdeki okullarında 1 Mart'ta kademeleri olarak yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime dair detaylara ilişkin açıklama yaptı.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının satırbaşları
İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz, bilim kurulunun verilerini dikkate alınıyor, değerli vatandaşlarımız, Türkiye'nin eğitim açısından örnek gösterilen ülkeler arasındayız. Bugüne kadar tv kanallarında yayınladığımız canlı derslerle olağanüstü bir performans sergiledik.
İl il ayrıntılı verileri takip ediyoruz, bilim kurulunun verilerini dikkate alınıyor, değerli vatandaşlarımız, Türkiye'nin eğitim açısından örnek gösterilen ülkeler arasındayız. Bugüne kadar tv kanallarında yayınladığımız canlı derslerle olağanüstü bir performans sergiledik.
Tüm öğretmenlerimize, velilerimize şükranlarımı sunuyorum, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.
Cumhurbaşkanımız, ikinci dönem itibariyle yüzyüze geçiş sürecini ana hatlarıyla paylaştı.
Bende ayrıntılarını paylaşacağım.
Daha önce de takvimizimizde belirttiğmiz gibi 15 şubatta ikinci yarıyılımıza başlıyoruz, köy okullarımızın tüm kademelerini yüzyüzüe açıyoruz
Tüm bağımsız anaokullarımnızın 15 şubatta açılmasına kararını verdik. 1 Martta tüm ilkokul sınıflarında, haftanın iki günü yüz yüze eğitim devam edecek.