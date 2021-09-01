İlk enflasyon rakamı geldi: Çok sert yükseldi!

Ağustos ayının ilk enflasyon rakamı İstanbul'dan geldi. İstanbul enflasyonu sert yükseldi. Bu yükseliş TÜİK rakamlarına da yansır ise memur ve memur emeklleri için enflasyon farkı çok yakında yine gözükecek. Gözler 3 Eylül 2021 cuma günü açıklanacak TÜİK rakamlarına çevrildi. İşte detaylar...

İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, perakende fiyatlar ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylelikle İstanbul'da yıllık enflasyon 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

AYLIK YÜZDE 1,88 ARTTI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,88 artış kaydetti.

TOPTAN EŞYADA % 1,42

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,42 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 18,89, toptan fiyatlarda yüzde 28,36 düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK 3 EYLÜL CUMA GÜNÜ AÇILAYACAK

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül cuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLER 0,72 ARTIŞ BEKLİYOR

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

TÜİK 2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (7 AYLIK)

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART 1,08 4,13 NİSAN 1,68 4,34 MAYIS 0,89 3,92 HAZİRAN 1,94 4,01 TEMMUZ 1,80 2,46 TOPLAM 9,98 22,74

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,58, gıdada yüzde 2,65, ev eşyasında yüzde 1,32, konutta yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,06, giyimde yüzde 0,28, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, diğer harcamalar 0,03 geriledi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,57, madenlerde yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 1,56, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,20, inşaat malzemelerinde yüzde 0,71 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 0,07 arttı. Kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 0,07 azaldı.