İlk ara tatil tarihi belli oldu! MEB açıkladı: İlk ara tatil belli oldu! İlk ara tatil tarihi ve süresi belli oldu. Ara tatile kısa bir süre kalmasıyla birlikte okullar kapanacak ve ilk ara tatil için milyonlarca öğrenci paydos diyecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün 2021? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar......

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimine göre ''İlk ara tatil ne zaman, yaz tatili ne zaman başlıyor?' soruları yanıt buldu. 6 Eylül'de öğrencilere kapılarını açan okullar, 17 Haziran'da yaz tatiline başlamış olacak. İlk ara tatil tarihi ve süresi belli oldu. Ara tatile kısa bir süre kalmasıyla birlikte okullar kapanacak ve ilk ara tatil için milyonlarca öğrenci paydos diyecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün 2021? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...... 2021-2022 MEB TAKVİMİ 2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN? Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. 2022 YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN? Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2022 Cuma akşamı başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. 2. ARA TATİL NİSAN'DA - 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak. 2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.