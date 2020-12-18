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İlgisiz Evli Erkekler Yandınız! Cezalar Peş Peşe!

İlgisiz Evli Erkekler Yandınız! Ev ve eşine zaman ayırmayan erkeğe kötü haber! Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın eve yeterince vakit ayırmaması ve zamanının büyük bölümünü işyerinde geçirmesini boşanma sebebi saydı. Mahkeme, kocanın manevi tazminat ödemesine hükmetti. Son dakika haberi: İşkolik eşler dikkat! Yargıtay boşanma nedeni saydı, tazminat kararı verdi

İlgisiz Evli Erkekler Yandınız! Cezalar Peş Peşe!
18 Aralık 2020 Cuma 17:22

İlgisiz Evli Erkekler Yandınız! Cezalar Peş Peşe!

İlgisiz Evli Erkekler Yandınız! Ev ve eşine zaman ayırmayan erkeğe kötü haber! Yargıtay'dan işkolik eşe kötü haber Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın eve yeterince vakit ayırmaması ve zamanının büyük bölümünü işyerinde geçirmesini boşanma sebebi saydı. Mahkeme, kocanın manevi tazminat ödemesine hükmetti. Son dakika haberi: İşkolik eşler dikkat! Yargıtay boşanma nedeni saydı, tazminat kararı verdi

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