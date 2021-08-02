İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak

Eskişehir’de kurulan ikinci el otomobil pazarında satıcı çok fakat satışlarda durgunluk yaşanıyor.

Odunpazarı’nda bulunan açık otomobil pazarına araçlarını satışa getiren yurttaşlar, salgın ve pandemi sebebi ile belirgin oranda bir durgunluk yaşandığını ifade ettiler.

"30 yaşındaki araca 350 bin TL istiyorlar"

Sabah 11.00'de ikinci el otomobil pazarına arabasını getiren Ferit Şenkan, arabaları soranların olduğunu ama alıcı çıkmadığını dile getirdi. Fiyatların yüksek olmasından dolayı durgunluk olduğunu kaydeden Şenkan, “Araba fiyatlarını pahalı buldukları için piyasa bir hayli durgun. 90 model eski araçlara dahi 35 bin TL fiyat istiyorlar. Sabah 11.00'den bu yana buradayım, yalnızca 1 tane aracın satıldığına şahit oldum. Soran oluyor fakat alan olmuyor. Sabah otomobil pazarında daha çok araç vardı ancak an itibarıyla biraz azaldı. Burada şu an en fazla 60 tane araç vardır.” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar çok yüksek”

Sabah erken saatlerde otomobilini satmak için ikinci el araba pazarına gelen Gürcan Akın ise Kurban Bayramı öncesine kıyasla yoğunluğun azaldığını söyledi. Fiyatların düşmesinin ardından çok daha fazla arabanın satılabileceğini savunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Sabah erken saatlerden beri buradayız. Birkaç tane arabanın satıldığına şahit oldum. Kurban Bayramı öncesi büyük bir yoğunluk vardı. Ailesiyle tatile gitmek isteyen yurttaşlar ikinci el arabalara büyük bir ilgi gösterdi. Şimdi ise o yoğunluk önemli oranda azaldı. Fiyatlar bu denli yüksek olmasa daha çok araba satılır diye düşünüyorum. Benim arabama da müşteri çıktı fakat fiyat hususunda anlaşamadık.”