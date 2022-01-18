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İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışları için harekete geçti. Otomobil alım-satımlarda yeni yönetmelik hazırlıyor. Bakanlığın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı taslak, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor.

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
18 Ocak 2022 Salı 19:13

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.

TRT Haber'in haberine göre; bu yönetmeliğin kayıtdışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağını söyledi. Mevcut uygulamada, elektronik sistemde yalnızca nakit ödeme yapılabilirken, yeni düzenlemeyle sistem, havale ve EFT yöntemlerini de kabul edecek. Bankalar, alış ve satış işlemlerini garanti edebilecek.


Düzenleme kapsamında konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indirilecek.

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