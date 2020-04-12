İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belli OLDU, en Çok satan araba markaları?, hangi araçalar en çok satıldı? 2020 Deen çok alınan ve satılan otomobiller hangisi? 2019 - 2020en çok satan arabalar listesi İşte Detaylar
İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Bellirlendi
İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belli OLDU, en Çok satan araba markaları?, hangi araçalar en çok satıldı? 2020 Deen çok alınan ve satılan otomobiller hangisi? 2019 - 2020en çok satan arabalar listesi İşte Detaylar
Bu araçların 122 bin 203'ü binek araç, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan yer almakta . Satışlar içinde binek araçların payı yüksek oranda 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen yılın aynı zamanına kıyasla yüzde 8, bir önceki aya göre yüzde 3'lük bir azalma anlaşıldı .
Mart ayında Türkiye ikinci el anlık web sitesi üzerinden pazarlarda ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak kayda geçmişti. İlana çıkan araçların yüzde 93'ü ise alıcılara ulaştı.
Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 2'lik, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti.
- En fazla satan ilk 10 marka
Bu senenin mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 22 bin 843 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 257 adetle Renault, 16 bin 22 adetle Ford sıralandı.
Bu ürünlerin 15 bin 334 adetle Fiat, 8 bin 921 adetle Opel, 7 bin 945 adetle BMW, 7 bin 639 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 427 adetle Hyundai, 6 bin 935 adetle Peugeot ve 5 bin 254 adetle de Toyota izledi.
Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'sini temsil etti.
- Binek araç satışlarında Passat zirveyi koruyor
Üçünce ay itibariyle ikinci el online pazarda en çok beğeni alan ilk 10 markanın en fazla satan binek modeli sıralamasında zirvenin üçlüsü yine zirveyi korudu.
Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.
peşinden 4 bin 344 adetle Renault Megane, 4 bin 234 adetle Renault Fluence, 4 bin 66 adetle Opel Astra, 3 bin 454 adetle Toyota Corolla, 3 bin 158 adetle Renault Symbol, 2 bin 958 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 29 adetle de VW golf yer aldı.
Diğer yandan , 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 senesinde iş alanında alınan Türkiye ofisi, 4 sene Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.
INDICATA aracılığı ile raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile ilgilenen , 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki satış ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.
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