İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belirlendi

Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 2'lik, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti.

- En fazla satan ilk 10 marka

Bu senenin mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 22 bin 843 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 257 adetle Renault, 16 bin 22 adetle Ford sıralandı.

Bu ürünlerin 15 bin 334 adetle Fiat, 8 bin 921 adetle Opel, 7 bin 945 adetle BMW, 7 bin 639 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 427 adetle Hyundai, 6 bin 935 adetle Peugeot ve 5 bin 254 adetle de Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'sini temsil etti.

- Binek araç satışlarında Passat zirveyi koruyor

Üçünce ay itibariyle ikinci el online pazarda en çok beğeni alan ilk 10 markanın en fazla satan binek modeli sıralamasında zirvenin üçlüsü yine zirveyi korudu.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.

peşinden 4 bin 344 adetle Renault Megane, 4 bin 234 adetle Renault Fluence, 4 bin 66 adetle Opel Astra, 3 bin 454 adetle Toyota Corolla, 3 bin 158 adetle Renault Symbol, 2 bin 958 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 29 adetle de VW golf yer aldı.

- Ticaride Doblo ilk sırad Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 965 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo'yu 2 bin 991 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 847 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 770 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 240 adetle VW Caddy, 2 bin 90 adetle VW Transporter, 1.602 adetle Ford Transit, 1.601 adetle Renault Kangoo, 1.324 adetle Peugeot Partner ve 844 adetle de Citroen Berlingo izledi Mart ayında online pazarda en hızlı satılan marka 30 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Diğer yandan , 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 senesinde iş alanında alınan Türkiye ofisi, 4 sene Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA aracılığı ile raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile ilgilenen , 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki satış ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.