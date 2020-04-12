İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belirlendi

İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belli OLDU, en Çok satan araba markaları?, hangi araçalar en çok satıldı? 2020 Deen çok alınan ve satılan otomobiller hangisi? 2019 - 2020en çok satan arabalar listesi İşte Detaylar

İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belirlendi
12 Nisan 2020 Pazar 14:01

İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Bellirlendi

İkinci El Otoda Mart Ayında En Çok Satılanlar Belli OLDU, en Çok satan araba markaları?, hangi araçalar en çok satıldı? 2020 Deen çok alınan ve satılan otomobiller hangisi? 2019 - 2020en çok satan arabalar listesi İşte Detaylar

İkinci el web sitesi üzerinde pazarda üçüncü ayında en fazla tercih edilen otomotiv markası 23 bin 843 adet satışla VW bulundu. Binek araçta en çok Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi.

Bu araçların 122 bin 203'ü binek araç, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan yer almakta . Satışlar içinde binek araçların payı yüksek oranda 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen yılın aynı zamanına kıyasla yüzde 8, bir önceki aya göre yüzde 3'lük bir azalma anlaşıldı .

Mart ayında Türkiye ikinci el anlık web sitesi üzerinden pazarlarda  ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak kayda geçmişti. İlana çıkan araçların yüzde 93'ü ise alıcılara ulaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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