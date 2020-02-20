İkinci El Araç Piyasasında Şok Gelişme !

İkinci El Araç Piyasasında Şok Gelişme !

Ikinci el araçlarda 2 yeni zorunluluk geliyor ikinci el alım satımların en çok gerçekleştiği online kanallar üzerinden yapılan ilanlara t.c. kimlik numarası ve ekspertiz zorunluluğu ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmektedir İstanbul Motor satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel internet üzerinden ikinci el satışlarında t.c. kimlik numarası ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorluklar mutlaka getirilmesi gerektiğine deyimde ve bir birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını da aktardı

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, Web üzerinden üzerinden ikinci el durumunda araç alım satımında , T.CKN ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin mutlaka bulunması gerektiğine dikkat çekti getirilmesi ilgili bakanlıklara talep ilettikleri ve birkaç ay içerisinde net sonuç alınacağını aktardı.

Ayrıca yasal olmayan yollar ile araç satışın son günlerde çok arttığına dikkat çekti Bir sene içerisinde 3,5 milyon araç kayıt dışı satılıyor"

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