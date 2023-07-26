İETT otobüsüne saldırı! Aracın önünü kesip camı kırarak şoförü darbettiler
İstanbul Sancaktepe'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darbettiler. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay esnasında saldırganlardan birinin silah çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sancaktepe'de İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsün önünü kesen otomobildekiler, camı kırarak şoförü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsün önünü kesti. Yanında bulunan bir kişi ile birlikte otobüsün camını kırarak şoförü yumrukladılar.
O ANLAR ANBEAN KAMERADA
Saldırganlardan biri olay anında silah çekti. Vatandaşlar saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.