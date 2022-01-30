İETT'nin yeni otobüsleri Macaristan'dan İBB, Türkiye'de üretilen yerli ve milli markalar yerine Macaristan merkezli İkarus firmasından 100 elektrikli otobüsü filosuna katacak.

Türkiye son dönemde yerli ve milli üretim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle adeta ayağa kalktı.

Amerika ve Avrupa'nın uyguladığı ambargo kararlarının da etkisiyle birçok alanda zincirlerini kıran Türkiye; dışa bağımlılık oranını dibe çekmeyi başardı.

Böyle bir dönemde CHP'li İBB yönetimi çok tartışılacak bir karara imza attı.

MACARİSTAN'DAN 100 ELEKTRİKLİ OTOBÜS

İETT'nin otobüs filosunu büyütmek için harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de birçok marka tarafından elektrikli otobüs üretiliyor olmasına rağmen Macaristan merkezli bir markayla anlaşma yaptı.

CHP'li İBB yönetimi, Macaristan merkezli İkarus firmasıyla 100 elektrikli otobüs için el sıkıştı.

TEST ARACI İSTANBUL'A GELDİ

İETT filosuna katılacak otobüslerden ilki, Macaristan'dan tırla Türkiye'ye getirildi.

İstanbul trafiğine çıkmaya hazırlanan araçların menzili 300 kilometre.

TÜRK MARKALARI DÜNYAYA OTOBÜS SATIYOR

Türkiye, yerli elektrikli otobüs konusunda oldukça iddialı.

Karsan, Temsa, Otokar gibi önde gelen markalar yerli üretim elektrikli otobüslerini dünyaya ihrac ediyor.

Son olarak Karsan tarafından Romanya'ya 56 elektrikli otobüs satıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu satışın bedeli 35 milyon euro.

Temsa da elektrikli otobüs ihracatında öne çıkan yerli markalardan biri.

Temsa son dönemde; Romanya, Çekya ve İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı yaptı.

Elektrikli otobüs konusunda iddialı markalardan biri de Otokar.

Şirket, elektrikli otobüs ihracatında Avrupa'ya yönelmiş durumda.

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