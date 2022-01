İETT'nin yeni otobüsleri Macaristan'dan

Mansur Yavaş, 240 bin aileye et yardımı başlattıklarını duyurdu. Söz konusu duyurusunun ardından Ankara Belediyesi et yardımı hakkında yapılan aramalar arttı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan 240 bin 792 aileye et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek vermeye başladı. Yavaş, destek uygulamasının başladığını, "Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin" diyerek duyurdu.