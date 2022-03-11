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İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor

İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor Kar yağışı nedeniyle vatandaşların özel araçla trafiğe çıkmaması talep edilirken İETT araçlarının yollarda kalması ve patlaması, yolcuları mağdur etti.

İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:39

İstanbul, Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından dün sabah saatleri itibarıyla kar yağışının etkisi altına girdi.

Kentte çok sayıda kurum tarafından tedbir alınırken, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi (İBB) de AKOM'daki ortak çalışmalarla dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Özellikle cumartesi günü 18.00 saati ile pazar günü 06.00 saatleri arasında şiddetli kar yağışı olacağına dair bilgilendirme yapıldı.

ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Trafikte yaşanabilecek aksamalar için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ağırlık verildiği bildirildi.

Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmaması yönünde talepte bulundu.

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