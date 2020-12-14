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İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge

İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:35

 İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge

 İçişlerinden 'sokağa çıkmada istisna' ile ilgili yeni genelge İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

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