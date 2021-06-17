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İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu

İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için "kaçacak yer arıyordu" iddiası sonrası İBB Meclis'te tansiyon yükseldi.

İBB Meclis'te CHP'nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu
17 Haziran 2021 Perşembe 18:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı oturumları bugün de devam etti.

3. oturumun birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında CHP'li Fahrettin Kayhan'ın, 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesnetsiz iddialarda bulunan CHP'li Kayhan'ın sözleri, Meclis'in tansiyonunu yükseltti.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BAKIRKÖY'DEYDİ..."

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacak yer aradığını iddia eden Kayhan; "Bizim genel başkanımız Bakırköy'deydi. Cumhurbaşkanımız gibi havadan uçakla nereye gideceğim diye görüşmeler yapmıyordu." ifadelerini kullandı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kayhan'ın bu sözlerini, Meclis'te AK Parti ve MHP sıraları tepkiyle karşıladı.

Daha sonra Kayhan'ın kürsüden sataşması devam edince Meclis'te üyeler, birbirinin üzerine yürüdü.  Gerginlik dinmeyince oturuma ara verildi.

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #1

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #2

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #3

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #4

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #5

İBB Meclis te CHP nin 15 Temmuz iddiası gerginliğe neden oldu #6

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