Hükümetten çağrı: '6 kuralı'na uymayan komşularınızı ihbar edin

Sky News'a konuşan İçişleri Bakanı Priti Patel sosyal mesafeye riayet edilmesinin önemine dikkati çekti ve Britanyalılara seslenerek "Komşularınız 6 kuralını ihlal ediyorsa polisi arayın" dedi.

Patel, şayet kendi komşularının bu kuralı ihlal etmesi halinde ne yapacağının sorulması üzerine de "Evde nadiren duruyorum ancak kurala uygun olmadığını düşündüğüm bir şey görürsem, açıkça konuşayım, polisi ararım" ifadesini kullandı. Böyle bir tavrın komşuları "gammazlama" anlamına gelmediğini söyleyen Patel, "Bu, hepimizin kişisel olarak sorumluluk almasıyla ilgili" diye ekledi.