Hükümet'in memura zam teklifi yapacağı tarih belli oldu

Milyonların gözü yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, güncel koronavirüs vaka sayıları ve aşılamada alınacak kararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 22 bin 332 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!