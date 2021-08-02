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Hükümet'in memura zam teklifi yapacağı tarih belli oldu

Hükümet'in memura zam teklifi yapacağı tarih belli oldu Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci, gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Hükümet memurlar için zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak

Hükümet'in memura zam teklifi yapacağı tarih belli oldu
02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:01

Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci, gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Hükümet memurlar için zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı.

Hükümet memurlar için zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak

Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor.

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