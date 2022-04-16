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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek Motorin fiyatlarına beklenen hafta sonu zammı geldi! 16 Nisan 2022 Cumartesi gününe motorin zammı ile uyandık. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek
Admin
Admin
16 Nisan 2022 Cumartesi 16:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

 

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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