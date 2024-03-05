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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Admin
Admin
05 Mart 2024 Salı 10:38

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.15'te kaydedilen depremin derinliği AFAD tarafından 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik nedeni olan sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme akatarılmadı.

Hatay Samandağ'ın merkez üssü olduğu 4.0 büyüklüğünde bir deprem AFAD tarafından bildirildi. Saat 10.15'te kaydedilen sarsıntının derinliği 6.04 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

DÜN KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE DE SALLANDI

Dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde depremden sonra Çanakkale Yenice'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Çanakkale'de saat 21.38'de kaydedilen deprem, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerden de hissedilmişti. Bursa Nilüfer'de ise bir vatandaş, depremden ötürü paniğe kapılarak kendisini ikinci kattan aşağı atması sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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