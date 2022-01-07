'Hassas alanlar'da gece yarısından sonra canlı müzik yasaklandı Çevresel gürültünün değerlendirilme kriterlerindeki değişiklikle açık ve yarı açık eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik yayını yapılmasına dair yasak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

TÜM CEPHELERİ İLE TAVANI KAPATILACAK

Buna göre, “çok hassas” kullanım alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek.

Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

“HASSAS ALANLARDA” CANLI MÜZİK 24.00'TEN SONRA YASAK

“Hassas” kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklandı.

Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek.

AÇILIR-KAPANIR ÖZELLİKLİ OLMAYACAK

“Hassas” kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, denetimlerde, belirlenen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde ise tüm cephesi ve tavanı tamamen kapalı hale getirilecek.

Kapalı bölümler, açılır-kapanır özellikli olmayacak.