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Hasan Can'nın "Elazığ Üniversitesi" diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi

Hasan Can'nın "Elazığ Üniversitesi" diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi

Hasan Can'nın "Elazığ Üniversitesi" diyerek yaptığı espri kızdırdı! AK Parti Elazığ İl Başkanı tepki gösterdi
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:07

Hasan Can Kaya'nın programında Elazığ Üniversitesi'yle ilgili "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" demesi AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ı kızdırdı. Sosyal medya hesabından Kaya'ya tepki gösteren Yıldırım, "Fırat Üniversitesi'ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir" dedi.

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, bir konuğunun Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun olduğunu söylemesinin ardından "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" diyerek espri yaptı. Kaya'nın sözlerine AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan tepki geldi.

"SİZİ ESEFLE KINIYORUM"

Hasan Can Kaya'nın binlerce öğrencinin eğitim gördüğü üniversite hakkında yaptığı espriye tepki gösteren Yıldırım, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Aziz şehir Elazığ'ı ve Bilimin Parlayan Yıldız'ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi'ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerine yer verdi.

Hasan Can Kaya ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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