Hangi Borçlar yapılandırılacak? Açıklama geldi..B

Vergi yapılandırması müjdesi geldi! Hangi borçlar taksitlendirilecek?



AK Parti vergi borcu, SGK prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma çalışmasına başladı. Geçtiğimiz yıllarda da vatandaşlara kolaylık sağlayan yapılandırmaların kapsamını araştırdık. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da yeni yapılandırma için "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, komisyon aşamasına tekliflerimizi vereceğimiz zaman gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMALARIN KAPSAMINDA NELER VARDI?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan vergi yapılandırmalarında kapsamlı çalışmalar yapılmıştı. Askerlik para cezalarından emlak vergilerine kadar birçok kalem yapılandırma kapsamına alınmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre de geçmişte yapılan yapılandırmalara benzer bir çalışmanın söz konusu olduğu gerçeği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Hürriyet'te yer alan detaylar şöyle:

GEÇMİŞTE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILMIŞTI?

-Katma Değer Vergisi

-Emlak Vergisi

-Gelir Vergisi

-Çevre ve Temizlik Vergisi

-Motorlu Taşıtlar Vergisi

-SGK, Bağ-Kur prim borçları

-Askerlik para cezası

-Trafik cezaları

- İdari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

-Su borçları

-Öğrenim kredisi borçları

- Ödenme imkânı ortadan kalkmış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Geçmiş dönemdeki yapılandırmalara bakıldığında ister peşin ister taksitle ödeme imkanı sunuluyordu. Taksitle yapılan ödemeler için 6, 9, 12 ve 18 seçenekleri sunulmuştu. Bu ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirildiği için 36 aya kadar vadeye yayılabiliyordu.