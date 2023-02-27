Haluk Levent: Kızılay'dan çadır dışında konserve ve barbunya da satın aldık

Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır satması ile ilgili tartışmalar devam ederken Haluk Levent'ten sürpriz bir iddia daha geldi. Konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan Levent, "Kızılay'dan barbunya, konserve aldık" dedi. Yayının ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Levent, "Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerde hala barınma sorunu yaşanırken Kızılay'ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıktı. Türkiye gündemine oturan olayın ardından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği'ne çadır satışı yapıldığını doğruladı.

"MALİYETİNE SATTIK" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Satışı "Maliyetine sattık" diyerek savunan Kınık ayrıca, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullandı.

"BARBUNYA, KONSERVE ALDIK"

Tartışmalar devam ederken bu sabah FOX TV'de katıldığı canlı yayına konuk olan Haluk Levent, Kızılay'dan gıda malzemeleri aldıklarını da belirtti. Levent açıklamasında "Kızılay en başta bir besin kurumudur. Biz de onlardan yemek aldık, zaten ahlaki oluyor. Bu yemeklerden satın alabiliyorsunuz, konserveler yapabiliyorsunuz. Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem" dedi.

"30 BİN ADET 1 YIL BOZULMAYAN GIDA SATIN ALDIK"

Açıklamasının canlı yayının sonuna denk geldiğini belirten Levent, programın ardından hemen bir paylaşım yaptı. Levent'in sosyal medya paylaşımında, "Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize." ifadeleri yer aldı.