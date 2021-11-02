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Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek

Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek
02 Kasım 2021 Salı 11:39

 

Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Murat Ongun :

"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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