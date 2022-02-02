Halk eğitim merkezlerinden bir ayda 602 bin kişi yararlandı: Sertifikalar e-Devlette Halk eğitim merkezlerinden bir ayda 602 bin kişi yararlandı: Sertifikalar e-Devlette

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ocak ayında halk eğitim merkezi kurslarından 602 bin 282 kişinin yararlandığına işaret ederek "2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan kişinin talep ettiği eğitimleri de halk eğitimi merkezleri üzerinden karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.