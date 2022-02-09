Halen görevde İKM dahil 11 zanlı FETÖ'den gözaltına alındı

Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz Afyonkarahisar'da bir fırıncı esnafı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı dikkat çeken bir notla duyurdu. Esnaf, "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" notunu düştü.