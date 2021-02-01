Haftanın ilk zammı % 26 ile Avrasya Tüneli geçiş ücretine Şok!

OTOMOBİL GEÇİŞİ 46 TL OLDU

Avrasya Tüneli geçiş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı. Ocak ayın sonu itibariyle 36.40 lira olan otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı.

1 ŞUBAT'TAN GEÇERLİ

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi.

Yüzde 26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu. Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş - dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek.

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli, 20 yıl süreyle daha Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketince işletilecek. Toplam 14.6 kilometre olan tünelin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanına yapıldı. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

Avrasya Tüneli'nde 2018 yılında geçiş yapan araç sayısı 17 bin 556 iken, 2019 yılında yapılan zam sonrası 17 milyon 271 bin araç geçişi sağlandı. Zam sonrası geçiş miktarı yüzde 1.62 azaldı. 2020 yılında pandemi sebebi ile bu sayı 12.8 milyon araç sayısına indi.