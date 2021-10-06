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Hadi Özışık’ın zor anları! Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin

Hadi Özışık’ın zor anları! Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin

Hadi Özışık’ın zor anları! Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:36

nternet Haber’in sahibi Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyatlar daha uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatif’in ürünleriyle zincir marketlerden Migros’un bazı kendi ürünlerini karşılaştırdı. Ekibi tarafından seçilen bazı ürünlerin fiyatları birbiriyle neredeyse aynıyken bazılarının da zincir markette daha ucuz olduğu görüldü. Özışık ekip arkadaşında, “Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin. Bak bunlar fiyatları daha sonradan indirmiş olabilirler” diye tepki gösterdi.

Özışık’ın programında gösterdiği ürünler arasında salça, şeker, yeşil mercimek yer aldı. Özışık2ın aktardığına göre, Tarım Kredi Kooperatif’in salçası 7.96 lira iken, Migros’un kendi ürünü olan salça 7.50 lira. Kooperatifin toz şekeri 5.90 lira iken, zincir market ürünü 5.85 lira. Yeşil mercimek kooperatifte 13.24 lirayken, zincir market ürünü 13.50 lira.

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