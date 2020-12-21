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Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
21 Aralık 2020 Pazartesi 18:48

    Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi  

  Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi  İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

Tesisler, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.

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