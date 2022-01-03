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Gözler bugün Kabine toplantısında

Gözler bugün Kabine toplantısında Kabine toplantısında gündeme gelecek konular Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündem maddesi emekli ve memur zamları olacak.

Gözler bugün Kabine toplantısında
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:31

2022 yılının ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Bugün Beştepe'de toplanacak olan kabine, saat 16.00 itibariyle gündem maddeleriyle bir araya gelecek.

Ana gündem maddekeri memur ve emekli zammlı ile ekonomi olan kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sunum yapması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BEKLENİYOR

TÜİK'in bugün açıklayacağı Aralık ayı enflasyon oranına göre belirlenecek memur ve emekli maaşı zamlarının, enflasyon oranı üzerinde belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor.

EKONOMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Kabine toplantısında aynı zamanda ekonomiye etki eden diğer meselelerin de gündeme alınması bekleniyor. Alınan tedbirlerin piyasaya etkisi, fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek tedbirler, döviz kurundaki dalgalanma, faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de toplantı başlıkları arasında yer alacak.

OMİCRON VARYANTI

Toplantıda 40 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayılarına karşı alınabilecek yeni önlemler de masada olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren koronavirüsle ilgili sunum yapacağı kabinede Türkiye’de de rastlanan ve hızlı bulaşıcılığı bulunan Omicron varyantına ilişkin ek önlemler de görüşülecek.

Türkiye'de piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum ve aşılama oranları da kabinede ele alınacak.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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