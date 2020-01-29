“Türkiye Geneli bay üyeler alınacaktır Yüksek kazanç elde etmek için Başvuru Yapınız” içerikli SMSler gönderen Göksuyasin isimli şahsın, dolandırıcı bir şebeke adına insanlara sms yolu ile tuzak kurduğu anlaşılmakta
SMS aracılığıyla kurbanlarına göndermiş labarda.club internet sitesinde tam bir sahtekarlık tezgahı kurbanları bekliyor. Siteyi tıkladığımız anda para kazanmak için kişisel bilgilerini girmeye teşvik ediliyor.
Labarda.club isimli siteye bilgilerinizi girmemeniz tavsiye edilmektedir. gelen sms leri silin hiçbi şekilde geri dönüşte bulunmayın!