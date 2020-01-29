GÖKSUYASİN Kimdir?SMS İle Tuzak Aman Dikkat! Hangi Numaralar ve hangi Sms ler dolandırıcılık İçeriklidir?Detaylar haberimizde

GÖKSUYASİN Kimdir?SMS İle Tuzak Aman Dikkat!

Göksuyasin İsimli Şahıs ve Şahıs çetesi GSM numaralarına sanki bir şirket işe alımı şeklinde izinsiz olarak kişilere mesaj yolluyor