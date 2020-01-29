Göksuyasin İsimli Şahıs ve Şahıs çetesi GSM numaralarına sanki bir şirket işe alımı şeklinde izinsiz olarak kişilere mesaj yolluyor

“Türkiye Geneli bay üyeler alınacaktır Yüksek kazanç elde etmek için Başvuru Yapınız” içerikli SMSler gönderen Göksuyasin isimli şahsın, dolandırıcı bir şebeke adına insanlara sms yolu ile tuzak kurduğu anlaşılmakta

SMS aracılığıyla kurbanlarına göndermiş Göksuyasin internet sitesinde tam bir sahtekarlık tezgahı kurbanları bekliyor. Siteyi tıkladığımız anda para kazanmak için kişisel bilgilerini girmeye teşvik ediliyor.

lütfen aşagıdaki mesajı dikkate alın ve tedbirli olmak adına geri dönüş veya bağlantı linkide tıklamayınız. Göksuyasin gönderdiği sms in alt kısmında tık

lamanızı isteyen bir link mevcut bu linke tıklarsanız yandınız çünkü bir çok banka hesap veya bir diğer kişisel bilgilerinize erişim sağlıyorlar