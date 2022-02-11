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Giyim sektöründe bir ilk! LC Waikiki ikinci el satışa başladı fiyatlar olay oldu!

LC Waikiki ikinci el satışa başladı fiyatlar olay oldu! LC Waikiki ikinci el satışa başladı fiyatlar olay oldu! Twitter'da tepki yağdı: Birkaç saat sonra...

Giyim sektöründe bir ilk! LC Waikiki ikinci el satışa başladı fiyatlar olay oldu!
11 Şubat 2022 Cuma 12:31

Türkiye'nin dev giyim mağazaları zinciri LC Waikiki, internet sitesinde ikinci el kıyafetler satmaya başladı. Şirket, bu kıyafetlerin satışında 'sürdürülebilirlik' vurgusu yapsa da sosyal medya, durumu pek de böyle karşılamadı.

Geçen yıl Güney Amerika kıtasıyla beraber, toplamda 4 kıtada ve 53 ülkede bin 200'den fazla mağazaya ulaşan ve haftalık 12.8 milyon ziyaretçi ağırlayan Türk hazır giyim devi LC Waikiki, pazaryeri platformuna çevirdiği online satış platformunda ikinci el ürün satış başladı. Salgın döneminde daha da önemli hale gelen sürdürülebilirlik kapsamında başlatıldığı belirtilen uygulama kapsamında 140’a yakın ürün 18 TL ile 226 TL arasında değişen fiyatlar ile satışa sunuldu.

Sosyal medya kullanıcıları satışla ilgili "Durum LC Waikiki’nin kendi sitesinde ikinci el kıyafet satacağı kadar kötü mü?", "LC Waikiki ikinci el ürün satıyor. Gerçekten wai kiki vayyy vayyy halimize ahshajs", "Soran olursa 2022’de ikinci el kıyafetler satan LC Waikiki bir zamanların en kaliteli markasıydı, yanlış yönetilen Türkiye Cumhuriyetinde ekonomiye yenik düştü dersiniz.", "Sıfır fiyatına ikinci el gibi olmuş", "Artık millet ikinci el Ürünleri bile almakta zorlanıyor", "LCWaikiki ikinci el satışa başlamış şahlanmış yine enflasyon devam mı" yorumlarını yaptı.

"Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu"

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