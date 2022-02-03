Genel af ve EYT iddiası! KHK’lılar dahil herkesi kapsayacak

Türkiye’nin en çok konuştuğu konular arasında bulunan EYT sorunu ve genel af için Ankara Kuşu adlı sayfadan çok konuşulacak bir iddia geldi. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) krizinin biteceği ve KHK’lılar dahil genel affın çıkacağı tarihi sayfasında paylaştı.

HAZİRAN’DA EYT SORUNU BİTECEK

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Ankara kulislerinde dolaşan bilgileri Twitter sayfasında takipçileriyle paylaşan Ankara Kuşu isimli sosyal medya sayfası dün gece EYT ve KHK mağdurlarıyla ilgili duyuruların olacağını açıklamıştı. Bir çok beklentisi ve duyumu gerçekleşen Ankara Kuşu’nun bu paylaşımı EYT ve genel af bekleyen KHK mağdurlarını heyecanlandırdı. Ankara Kuşu ilk olarak EYT iddiasını açıklarken “En geç 2022 Haziran’ına kadar Türkiye’de emeklilikte yaşa takılanlar diye bir şey olmayacak. Hükümet geri adım atıyor; herkes hakkını almış olacak” çıkışında bulundu.

GENEL AF ÇIKACAK HERKESİ KAPSAYACAK

Bu sürpriz iddiadan sonra “En geç 2022 Mayıs sonuna kadar Türkiye’de genel af çıkacak” duyumunu da paylaşan Ankara Kuşu, genel affın örgüt suçları dahil herkes kapsayacağını öne sürdü. Ayrıca Ankara Kuşu paylaşımında “En geç 2022’nin Haziran ayına kadar KHK’da yapılacak düzenlemeyle beraat ve takipsizlik alanlar görevlerine iade edilecek.” detayını da dile getirdi.

ELEKTİRİK VE DOĞALGAZI BİLİMİŞTİ

Ankara Kuşu adlı hesap, "Elektrik ve doğalgaz zamları geri çekilebilir" iddiasında bulunmuş ve o günün akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim oranlarını açıklamıştı. Bir sonraki gün ise EPDK'nın düzenlemesi çıkmıştı..