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Gaziosmanpaşa'da beton mikserinin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da beton mikserinin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da beton mikserinin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 19:18

Gaziosmanpaşa'da 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki Güler Esen, beton mikserinin altında kaldı. Kazada Güler Esen hayatını kaybederken çocuklar yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saat 14.00'te Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, biri 8, diğeri 6 yaşındaki 2 çocuğunu okuldan almaya giden Güler Esen, dönüş yolunda cadde üzerinde karşıya geçmeye çalıştı. Çocuklarının elini tutarak yolun karşısına geçen Esen, kızlarıyla beraber 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Kazada çocuklar tekerleğin altında kalmadığı için yara almadan kurtuldu ancak mikser anne Güler Esen'in üzerinden geçti. Çevredekiler kazadan sonra ayağa kalkan çocukları olay yerinden uzaklaştırdı.

Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ahmet Çalcı, "Çocuğunu okuldan alıp geliyor. Karşıya geçmek isterken kaza oluyor. İki tane çocuğu yanında varmış. Çocuklar babaannedeymiş onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Burası dört yol ağzı sürekli kazalar oluyor. Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor" dedi.

Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da olay yerine geldi. Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor." dedi. Usta, kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadının çocuklarıyla birlikte beton mikserinin altında kaldığı, kazadan sonra çocukların ayağa kalktığı, kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

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