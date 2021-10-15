Gaziantep'te öğrencinin darbedildiği okula telefonla giriş yasaklandı

Gürültü yapan öğrencisini sınıfta darbeden felsefe öğretmeni, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, okula telefonla girilmemesi için kontrollerin sıklaştığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki öğrenci M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darbedildi.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Gaziantep Valiliği tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Açığa alınan öğretmen M.Y., ailenin Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alındı.

Savcılıkta ifadesi alınan öğretmen M.Y.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

HER GÜN ÜST ARAMASI YAPILIYOR

Öğretmen M.Y. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, olayın görüntülerini çekenlere yönelik kovuşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından okuldaki cep telefonu yasağının titizlikle yürütüldüğü ve öğrencilerin her gün üst aramasının yapılarak okula alındığı ileri sürüldü.