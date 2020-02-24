Gaiplik Süresi Nedir? Ne Kadar Zaman Sürer?

Gaip kelime anlamına bakıldığı zaman ;nerede olduğu hiç bilinmeyen anlamına gelmektedir . Gaiplik ise kişinin ölüm tehlikesi içinde yok olması veya uzun süredir hakkında haber olmaması halidir . Bu gibi bir halde kişinin akrabaların uzun süredir haber gelmemesi halinde ölümden ileri geldiği şartıyla mahkemeye müracaat ederse ve kişinin yaşamını yitirdiğine karar çıkarılırsa gaiplik durumu anlaşılır



Gaiplik kararı oluşacak olan kişi ölüm tehlikesi esnasında yok olmuşsa , gaiplik süresi kaybolma anından itibaren 1 senedir . Eğer kişiden çok fazla zaman içinde haber gelmemişse gaiplik zamanı 5 sene olarak belli olmuştur . Bu süreler bittiğinde yakınlar mahkemeye başvuru yapma şansına sahiptir .

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Gaiplik konusunda karar çıkabilmesi için kişinin ya ölüm tehlikesi içinde yok olmuş olması ya da uzun süre kendisinden haber alınamamış olması şarttır. Her iki durumda da hakları kişinin ölümüne bağlı olan yakınlar mahkemeye müracaat edebilir . Başvuru sonrasında mahkeme bir ilanla ilgili kişileri bilgi getirmesi için davet etmektedir. İlanın duyulması sonrasında becerisi olan kişilerin mahkemeye başvurması gereklidir . Eğer bu süre zarfında kişiden haber gelmez ise ya da bilgi sahibi herhangi bir akraba arkadaş da bulunmaz ise gaiplik kararı netleşir.

Gaiplik Kararında Miras İşlemi

Kararın oluşmasının ardından kişinin mirası yasal varislerine bırakılır. Ancak mahkeme gaiplik kararına varan kişinin geri dönebilme ihtimalini göz önüne alarak miras üzerine teminat eklemektedir . Bu teminat gereğince eğer şahıs ölüm tehlikesi arasında kaybolmuşsa 5 sene , kendisinden haber hiç alınamıyorsa 15 senedir. teminat yükümlülüğü bu zamanlar a bakılmaksızın gaibin 100 yaşını doldurmasıyla son noktayı alır.

Teminat yükümlülüğü ile eğer gaiplik kararına varılan kişinin vefaat ettiği belirlenir ya da kişi geri gelirse malları kendisine iade edilecektir .

Gaiplik Kararı Ne Kadar Zaman içinde Alınır?

Karara varılabilmesi için kişinin ölüm tehlikesi bitişinde kaybolması halinde 1 sene , uzun zaman içerisinde hiçbir haber alınmaması konusunda 5 sene beklenmelidir. Sonrasında mahkemeye gerçekleşecek başvuru ardından kişiyle alakalı bilgisi olanların mahkemeye müracaat etmesi için bir ilan oluşur . İlanın süresi 6 aydır ve bu süre zarfında bilgi sahibi olanların mahkemeye müracaat etmesi gerekir. Diğer taraftan mahkeme ilk ilan tarihinden en az 1 sene sonra ikinci bir ilan yayınlayabilmektedir. Tüm ilanların sonasında bilgi sahibi edinilmez ve gaip ortaya çıkmayacak olursa karar alınır.