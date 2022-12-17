Gaddar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gaddar Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Günlük hayatta, sosyal medyada veya eski bir metinde gördüğümüz kelimelerin anlamını merak edebiliyoruz. Gaddar kelimesi anlamı hakkında bilgi sahibi olarak günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. TDK'ya göre Gaddar kelimesi ne demek ve kökeni nedir sorularına sizler için yanıt hazırladık. Arama motoru üzerinden araştırılan Gaddar kelimesi TDK anlamı, kökeni ve cümle içerisinde doğru kullanım örnekleri için haberimizden yararlanabilirsiniz.

Gaddar kelimesi ne anlama geliyor? Gaddar kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi tarafından aratılan Gaddar kelimesi ne demek sorusunun cevabını haberimizde paylaştık. İşte, TDK'ya göre Gaddar kelimesinin anlamı ve kökenine ilişkin merak edilenler... GADDAR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? GADDAR KELİMESİ TDK ANLAMI Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı (I) GADDAR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ Onu sevenler, farkında olmadan acı, insafsız ve gaddar bir sevginin zindanı içinde eziyor, sıkıyor, boğuyorlardı. GADDAR SÖZCÜĞÜ KULLANILAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER gaddar olmak

Kaynak: