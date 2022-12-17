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Fragman Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Fragman Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Kitap okurken film veya dizi izlerken ya da sohbet esnasında ilk defa karşılaştığımız veya daha önce aşina olduğumuz kelimelerin anlamlarını merak ederiz. Fragman kelimesi anlamı da bunlar arasında yer alır. Peki, Fragman kelimesi ne demek, TDK’ya göre ne anlama gelir ve kelimenin kökü nedir? İşte, Türk Dil Kurumu (TDK) bilgileri eşliğinde Fragman kelimesinin anlamı,doğru kullanım örnekleri ve diğer tüm detaylar...

Fragman Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Fragman Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:45

Fragman ne demek ve ne anlama gelir soruları, edebiyatı sevenler, öğrenciler, öğretmenler daha önce duymadığı kelimeleri araştırmayı sevenler tarafından sık sık merak edilmektedir. Bilindiği gibi, Türkçede her kelimenin mutlaka bir anlamı vardır. Peki, Fragman ne demek, ne anlama gelir? Fragman kelimesinin kökeni nedir ve kaç farklı anlamda kullanılır? TDK'ya göre, Fragman kelimesi anlamı, cümle içinde kullanım örnekleri ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

FRAGMAN NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? FRAGMAN KELİMESİ TDK ANLAMI

  • Tanıtma filmi

Etiketler; #fragman #Ne Demek #anlamı
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