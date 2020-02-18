FOX Tv'ye Ceza Ceza Üstüne Yağdı!

FOX Tv'ye Ceza Ceza Üstüne Yağdı !

Fox TV'de pazartesi akşamları yer alan Aile huzuru ve evlilik hayatı bitirmeye yönelik konulu o dizi Yasak Elma 'ya idari para cezası geldi! Çukur'a ikinci kez ceza geldi

RTÜK Üst Yönetimi, son toplantısında vatandaşlardan ulaşan yoğun şikayetleri ele aldı., Fox TV'de yer alan Yasak Elma dizisine idari para cezası geldi. Kurul raporunda, 'Dizideki bazı sahneleri, aile kurumunu hiçe sayıyor, milli ve manevi değerlere aykırı"ve aldatmayı özendiriyor .sonuçları oluşturmakta , aynı toplantıda RTÜK Show TV'de Yer alan Çukur dizisine de şiddete ve içkileri imrendirici sahneleri kaynaklı ceza verilmesine karar verdi .

RTÜK, bu ve buna benzer toplum Aile yapısı ve milli manevi değerlere aykırılığı kaynaklı idari para cezası verilmesine kanaat getirdi

Bu Ve Buna benzer birçok dizinin barındığı bir çok türkiye kanalları mevcuttur toplum değelerimizi zedeleyen dizilere dair Cumhurbaşkan'ı kararı ile yayından kısa sürede kaldırılacaktır .

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