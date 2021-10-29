FOX, ANKA ve Cumhuriyet muhabirleri Anıtkabir'e alınmadı

Anıtkabir'de düzenlenen etkinliği takip etmek isteyen 3 kurumun muhabirlerinin içeri alınmaması tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Devlet erkanı da 29 Ekim nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma programındaydı.

Anıtkabir'de yaşananları takip etmek isteyen gazeteciler de her yıl olduğu gibi tören alanına gitti ancak bu kez bazı medya kuruluşlarının muhabirleri içeri alınmadı.

İÇERİ ALINMAYAN 3 KURUM

FOX, ANKA ve Cumhuriyet'in muhabirleri Anıtkabir'deki töreni takip edemedi.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bu duruma Twitter hesabından tepki gösterdi.

Doğan Şentürk, "Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı törenlerine FOX Haber‘in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, medya kuruluşlarının içeri alınmamasını yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

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