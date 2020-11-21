  Flaş Haber! Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Tarihleri salgının seyrine göre belirleyeceğiz.

KISITLAMALAR HAKKINDA KONUŞTU

(Koronavirüs kısıtlamaları) Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık.

Milletimizin desteğiyle salgında bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek olacak.

Salgın sonrası yeniden dünyanın yeniden yapılanması noktasında yer almaya kararlıyız.

REFOMLAR GELİYOR

Yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek, 2023 hedefine ulaşacağız.

Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Kendisini partisinin ve halkın üzerinde görenin sonu hüsrandır.

Biz milletimizle ülkemizi kurulan tuzakları bir bir bozarken, yeni tuzaklarla karşımıza çıktılar. Suriye sınırı boyunca bizi bir terör koridoruna hapsetmek istediler, operasyonlarla bu tuzağı bozduk. Doğu Akdeniz'de yine aynı oyunu kurdular ama yaptığımız sondajlarla bu oyunu da bozduk.

AB İLE İLİŞKİLER

Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. AB'nin verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile beraber kurmak istiyoruz.

İslam Alemi ve Türk Dünyası ile kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var.

Kimsenin Türkiye'yi yanlış argümanlarla tehdit etmeye hakkı yoktur.

İşi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir kurumla aramızda diplomasiyle çözülemeceyek bir kurum yok. Bize bir adım gelene 3-5 adım gelmekten hiç yorulmadık.