Flaş Haber! Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz...... Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Flaş Haber! Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz...
Flaş Haber! Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz...... Erdoğan'dan yeni koronavirüs kararı: Erteliyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
KISITLAMALAR HAKKINDA KONUŞTU
(Koronavirüs kısıtlamaları) Bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorundaydık.
Milletimizin desteğiyle salgında bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek olacak.
Salgın sonrası yeniden dünyanın yeniden yapılanması noktasında yer almaya kararlıyız.
REFOMLAR GELİYOR
Yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek, 2023 hedefine ulaşacağız.
Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Kendisini partisinin ve halkın üzerinde görenin sonu hüsrandır.
AB İLE İLİŞKİLER
Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. AB'nin verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile beraber kurmak istiyoruz.
İslam Alemi ve Türk Dünyası ile kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var.
Kimsenin Türkiye'yi yanlış argümanlarla tehdit etmeye hakkı yoktur.
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